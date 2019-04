Wie hier een woordspeling als ‘een slipje van de tuier’ had verwacht, moeten wij teleurstellen. Een tuier is kenners-Nederlands voor een paaltje. Een geslaagde woordspeling met ‘slipje’ en ‘tuier’ heeft enkel zin als je doelpubliek uit deskundigen bestaat, wat paaltjes betreft dus. Maar deze tekst is geschreven voor muziekliefhebbers. Nu zijn er ongetwijfeld muziekliefhebbers met een encyclopedische kennis over paaltjes, maar dat is vast een verwaarloosbare minderheid. Wij houden het dus, als u dat niet erg vindt, bij het ouderwetse tipje van de sluier.

HUMO Hoe eindigt de reeks dit jaar? Kun je misschien een tipje van de sluier oplichten?

Youri Van Noten «Zeker. Eerst even een misverstand voorkomen: ik ben hoegenaamd geen oplichter in de criminele betekenis van het woord. Je kunt onmogelijk een tipje van de sluier oplichten – in frauduleuze zin dus – omdat zo’n tipje geen financiële middelen heeft. Dat was een grapje, hahaha! Maar er schuilt een kern van waarheid in.»