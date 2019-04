HUMO Brian Burton verklapte dat jij de samenwerking op gang hebt getrokken na een dronken telefoontje.

Karen Lee Orzolek «Typisch iets voor mij, hè (lacht). Ik kan heel enthousiast worden als ik wat heb gedronken. Onze eerste babbel dateert al van 2005, toen we op een feestje lang hebben staan praten over onze liefde voor The Beatles. Heel aangenaam, ik heb nog maar zelden zo uitgebreid met een andere muzikant kunnen spreken over de songschrijverij. Een paar jaar later kreeg ik in een dronken bui de ingeving om met Brian te werken en ik belde hem meteen op. Hij was ook enthousiast, maar omdat we het allebei zo druk hadden, heeft het tot 2016 geduurd voor we in de studio zijn beland.»

HUMO Hadden jullie vooraf regels opgesteld?