'Mijn ouders werkten in de fabriek. Het was elke maand de eindjes aan elkaar knopen om rond te komen'

HUMO Vorig seizoen was je de man van de play-offs, dit jaar kwam je moeilijker op gang.

LEANDRO Trossard «Toen had ik na vier speeldagen ook nog maar één goal, hoor. Pas in de laatste zes wedstrijden ben ik goed op stoom gekomen. De situatie was wel anders: we konden vrank en vrij spelen, niemand hield rekening met ons. Nu móéten we punten pakken.»