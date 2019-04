Neil Young: 'Vroeger klonken platen goddelijk, Maar vandaag laat men ons luisteren naar speelgoedkwaliteit'

'Ik hou nog steeds van wat ik doe, en ik wil het nog steeds beter doen. Ik kan het ook niet helpen dat ik al 73 ben'

In november 1991 al vertelde Neil Young ons over zijn ambitieuze plan om in zijn oeuvre te gaan grasduinen. Het doel? ‘Achttien tot twintig platen aan onuitgebracht materiaal in één of andere vorm releasen. ‘Het moet een soort archief worden, dat met veel oog voor detail is samengesteld. Veel meer dan mensen gewend zijn van een cd-box of iets dergelijks. Wanneer maakt me niet zoveel uit, maar ik wil er wel zelf mijn tijd in steken.’

Uiteindelijk kostte het Neil bijna dertig jaar, maar vandaag is zijn droom werkelijkheid geworden dankzij de website en app Neil Young Archives. Daarmee kunnen fans al zijn nummers in hogere geluidskwaliteit beluisteren dan op Spotify of Apple Music, en ze kunnen snuisteren in een interactieve tijdlijn die bulkt van videomateriaal, foto’s en manuscripten van songteksten uit zijn hele carrière. En er is The Times-Contrarian, een digitale krant waarin Young en zijn entourage geregeld nieuws delen en fanmail beantwoorden.