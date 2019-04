Tot nader order zijn Sam Gooris (46) en Serge Quisquater (53) geen koppel, al weerhoudt dat er die laatste niet van om zijn hand steevast op Sams bovenbeen te leggen wanneer hijzelf aan het woord is. En hij is váák aan het woord: eenmaal op dreef (een gin-tonic doet wonderen, twee nog meer) is er geen houden meer aan, en kan zijn soulmate alleen nog bewonderend toekijken. We zitten op het terras van de Loanton in Affligem, een door Sergio met zorg uitgekozen topbrasserie waarvan de heerlijk naar parfum geurende zaakvoerder ons tot twee keer toe op het hart komt drukken er toch vooral iets positiefs over te schrijven. Welaan: afgaand op Sergio’s genoeglijke gegrom, gesmak en gelik aan vingers moeten de kikkerbilletjes met look en de gebakken zeetong met frieten er van de allerhoogste kwaliteit zijn. Sam houdt het bij een koffie en een colaatje: hij heeft thuis al gegeten en moet die avond nog gaan zingen en dansen.

HUMO Sergio, het is al even geleden dat we jou nog op tv zagen?

Serge Quisquater «Ik word wel vaker gevraagd voor tv-programma’s, maar meestal zeg ik dat ze mijn botten kunnen kussen. Een hele dag ergens te velde gaan opnemen, terwijl je weet dat er maar twintig seconden worden uitgezonden? Ikke niet zot zijn, hè.»