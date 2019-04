Paul Magnette, kroonprins van de PS: 'Wij stappen níét in een regering met de N-VA'

'Niemand praat hier nog over de N-VA. men heeft geen schrik meer van hen'

Op Magnettes bureau hangt een karikatuur die cartoonist Krol maakte, toen hij in 2013 zijn federale ministerpost inruilde voor het burgemeesterschap van Charleroi: Magnette huist in een chique kabinet, waar een knappe serveuse in een cocktailjurk hem een glas champagne aanbiedt, terwijl hij zichzelf in een gedachteballon in een kruiphol ziet zitten, waar een marginale cafébazin hem een pint brengt, met de duistere schaduwen van le pays noir op de achtergrond.

Zes jaar later worden de eerste tekenen van heropleving zichtbaar in Charleroi. Met een smak Europees geld wordt het stadscentrum gerenoveerd, wat zich uit in autovrije zones, heraangelegde kasseisteegjes, gezellige winkelstraatjes en een langzaam opverende horeca.