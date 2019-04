Stralend, slim, energiek en bruin natuurlijk: stand-upcomedian Soe Nsuki is het allemaal. Ze doet veel, maar álles met overgave: breakdancen, dj’en, volle zalen trekken met haar nieuwe show ‘Soetopia’, schrijven voor Charlie Magazine én televisie maken. Dezer dagen is ze wild in de weer met peuters in ‘Dat belooft voor later’ op VTM, in het najaar begint op Eén ook ‘Happy Birthday to Soe’, waarin ze haar Congolese familie opzoekt.