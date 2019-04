Eeuwig gezond: de medicijnen die ons leven verlengen zijn bijna klaar

Ann Beliën «We leven nu ongeveer dubbel zo lang als een eeuw geleden. Voor kinderen die vandaag in België worden geboren, is de levensverwachting 80 jaar voor jongens en 83 jaar voor meisjes. Dat is natuurlijk geweldig, maar we willen die extra jaren ook graag zo gezond mogelijk doorbrengen. Alleen: vanaf ongeveer 65 jaar steken ouderdomsziekten als diabetes, hart- en vaataandoeningen en alzheimer de kop op.

»Die verouderingsziekten komen bij de ene vroeger en bij de andere wat later. Er zijn mensen van 75 jaar die 65 lijken, en 65-jarigen van wie je denkt dat ze 85 zijn. Dat betekent dat zich in het lichaam allerlei processen afspelen die we kunnen beïnvloeden, maar dan moeten we eerst begrijpen hoe het verouderingsproces werkt.»

HUMO Hebben we daar al zicht op?