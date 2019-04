In ‘VDB. Ik ben god niet’ op Canvas wordt in zeven afleveringen een aangrijpend beeld over het turbulente leven van wielerfenomeen Frank Vandenbroucke geschetst. Die docureeks is er gekomen dankzij Paul De Geyter, nu de CEO van Poolster, een tv-productiehuis en managementbureau, maar in een vorig leven de manager en boezemvriend van VDB: ‘Hij heeft zijn carrière zelf verprutst.’