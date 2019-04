Na vijftien jaar in de oppositie jeuken de groene handen om opnieuw te besturen. De sterren staan gunstig: klimaatspijbelaars, luchtkwaliteitstudies en ‘Occupy Wetstraat’-betogers zorgen voor een uniek momentum. Bovendien wist voorzitster Meyrem Almaci een halve dierentuin aan witte konijnen uit haar hoed te toveren. Humo kreeg er drie samen in een café in het autovrije hart van Brussel. ‘Vorig jaar kwamen er amper 100.000 vluchtelingen naar Europa: er ís geen migratiecrisis.’