Mark Strong over 'Shazam': 'Dat ik dikwijls als de slechterik word gecast, vind ik een zegen en een vloek'

Die beschikt over speciale krachten, en alleen superheld Shazam staat nog in zijn weg. Dat dat een jongen van 14 is, maakt zijn taak er merkwaardig genoeg niet lichter op. Bovendien krijgt de tiener zijn bovennatuurlijke krachten steeds beter onder de knie.

Mark Strong «Dat ik dikwijls als de slechterik word gecast, vind ik een zegen en een vloek. Het zijn dankbare rollen om te spelen: de held in een film kan namelijk alleen maar gloriëren als hij een tegenstander van formaat heeft. Ik dus (lacht). Wat ik in het geval van Thaddeus Sivana extra interessant vond, is dat de kijker gaandeweg beseft dat het personage met een jeugdtrauma kampt. Hij is door zijn familie verstoten, waardoor hij toch op sympathie kan rekenen. Alhoewel, op een gegeven ogenblik gooit hij zijn broer zonder na te denken van een wolkenkrabber, dus het zullen geen tonnen sympathie zijn (lacht).»