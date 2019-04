Ze willen allemáál graag ‘iets doen in de media’, maar geen ex-Miss België die zo alomtegenwoordig is als Annelien Coorevits (32). Al vier seizoenen lang is ze de onbevlekte presentatrice van ‘Temptation Island’, binnenkort is ze passagier op ‘De Columbus’ van Wim Lybaert en tussendoor is de wederhelft van Olivier Deschacht ook nog eens gezicht, mede-ontwerpster en vennoot van een modelijn. Hier met die 7 Hoofdzonden! ‘Ik ben voortdurend bang dat ik plots ga doodvallen.’