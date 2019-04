De inval bij Anderlecht: supermakelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani en de geldstromen bij Moeskroen

'De gouden regel: zet nooit iets op papier'

De reden van de inval: de transfer van Aleksandar Mitrovic van Anderlecht naar Newcastle in de zomer van 2015. Betrokken bij de transfer was One Goal Sportmanagement, een Nederlands bureau opgericht door Jan Streuer, een goede vriend van John van den Brom. Tijdens zijn trainerschap in Brussel had Van den Brom Streuer bij Anderlecht als ‘adviseur’ binnengeloodst.