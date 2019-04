Dagboek van een klimaatactiviste Anuna De Wever (12): over haatberichten, Freddy Mercury en 25.000 Italianen in vuur en vlam

Lees meer over #youthforclimate »

VRIJDAG 19/4 Rome veroverd

’s Ochtends ga ik samen met Greta Thunberg naar de Piazza del Popolo. We komen twee uur te laat – de mars begint al om 10 uur – maar dat boeit niet: de Italianen doen het totaal anders dan wij. In plaats van te marsen, gaan ze vier uur lang op een plein staan, in de brandende zon, terwijl ze naar speeches luisteren. Greta en ik verstaan niets van het Italiaans, dus gaan we onder het podium zitten. Daar is er tenminste schaduw en laten ze haar met rust.

Greta is heel bekend in Italië. Een Italiaanse Greta of Anuna is er niet. Ik heb erover nagedacht: volgens mij komt dat omdat, tegen dat ze in Italië begonnen met hun Fridays for Future, de movement al redelijk groot en bekend was. Toen Kyra en ik ermee begonnen, was klimaatspijbelen nog geen ‘ding’ in België. In het begin wilde niemand het met mij organiseren: ‘Anuna, je doet belachelijk!’ Aangezien Kyra en ik de enigen waren die zich ervoor wilden inzetten, werden we automatisch het gezicht van de movement in ons land.