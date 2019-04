We hebben afgesproken in Het Depot in Leuven, waar Discobar Galaxie op 25 mei zijn verjaardagstournee afsluit. De jongens hebben hun eigen attributen mee voor de fotoshoot: Discobar Galaxie-skateboards, felgroene tenues en de spiksplinternieuwe verzamelaar ‘25 Light Years’ op vinyl en cd.

Jimmy Dewit «Ah, is de vinylboxset eindelijk klaar?»

Frank Somers «Ik heb moeten zwoegen om het artwork op tijd af te krijgen. Schoon, hè?»

Dewit «Neig. Als ik dat in de winkel zou zien liggen, zou ik het meteen kopen.»

Adriaan Van den Hoof «Koop jij je eigen platen?»