'Je wilt weten of je van de Vikingen afstamt, en het eindigt met een familiedrama omdat er plots een halfzus of een donorkind opduikt'

HUMO Welke commerciële DNA-tests bestaan er zoal?

Maarten Larmuseau (genetisch genealoog KU Leuven) «Er zijn er honderden. De populairste zijn de zogenaamde ancestry-tests. Die claimen dat ze je etnische origine kunnen bepalen. Ze geven in procenten aan hoeveel Afrikaans, Zuid-Europees of Scandinavisch DNA je bijvoorbeeld hebt. Om het aantrekkelijker te verpakken, adverteren ze dat je met die tests kunt nagaan in welke mate je afstamt van de Vikings, Kelten of Germanen.

»Daarnaast heb je lifestyletesten, waarmee je kunt nagaan welk dieet of fitnessprogramma bij jou past. Sommige bedrijven beweren zelfs te kunnen bepalen welke wijn of huidcrème het best geschikt is voor jou. Met andere tests kun je achterhalen welke talenten je kinderen hebben: zijn het sportieve types of eerder denkers? En je kunt je kat of je hond op hun afkomst laten testen. Je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een test voor.

»Verder heb je de serieuzere tests, zoals de vaderschapstest, waarmee je kunt laten uitvlooien of je kind wel van jou is, en gezondheidstests, waarmee je je genetische aanleg voor aandoeningen kunt laten bepalen.»

HUMO Hoe populair zijn die tests?