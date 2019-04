De regisseurs van 'Avengers': 'Zelfs de acteurs kenden het einde niet'

Wat weet u ‘Slimste mens’-gewijs over ‘Avengers: Endgame’? Superheldenfilm. Laatste deel. Gebaseerd op een comic. Marvel. Maar kunt u ook de naam van de regisseurs geven? Nochtans hebben de broers Anthony (48) en Joe (47) Russo niet alleen ‘Avengers: Endgame’ gemaakt, die op dit moment alle bioscooprecords verpulvert, maar ook voorloper ‘Infinity War’ – tot nader order de best bezochte superheldenfilm aller tijden. Niet slecht voor twee regisseurs die een paar jaar geleden nog moesten zwoegen om rond te komen.

Anthony Russo (lacht) «Zeg dat wel. Onze eerste film, ‘Pieces’, hebben we zelf gefinancierd. Alles samen kostte hij 30.000 dollar. We dachten dat we met de opbrengsten van de film onze schulden zouden kunnen afbetalen. Helaas (lacht).»

Joe Russo «We zijn dan maar voor tv gaan werken, onder meer voor de comedy ‘Arrested Development’.»

– Toen kwam het aanbod van Disney om ‘Captain America: The Winter Soldier’ te maken en na het succes daarvan kregen jullie het meest ambitieuze project van de studio onder je hoede: Avengers, een productie vol superhelden die allemaal aan bod moesten komen.

Anthony «Dat was de grootste uitdaging: hoe verpak je al die personages in een verhaal dat ook vaart heeft? Gelukkig komen wij uit een Italiaans-Amerikaans milieu. Wij zijn het gewend veel mensen om ons heen te hebben (lacht). Bovendien moest de film niet alleen uit actie bestaan: er mocht ook gelachen worden.»

– Nochtans zorgden jullie bij ‘Avengers: Infinity War’ voor een schokgolf, toen een aanzienlijk aantal helden de eindstreep niet haalde.

Joe «Ik heb bezoekers gesproken die in huilen waren uitgebarsten. Niemand zag het slot van ‘Infinity War’ aankomen. En dat was ook onze bedoeling. Zelfs de cast weet nooit hoe de film eindigt, want we nemen meerdere slotscènes op. Zij krijgen de definitieve versie pas op het allerlaatste moment te zien.»

– Wat wordt jullie volgende project nu ‘Avengers’ afloopt?

Joe «Een film die ‘Cherry’ heet. Het hoofdpersonage is een getraumatiseerde oorlogsveteraan die banken gaat beroven. Eén ding is zeker: het wordt een film met veel minder personages dan ‘Avengers: Endgame’ (lacht).»

‘Avengers: Endgame’ is nu te zien in de bioscoop, lees ook onze recensie: 'Een schitterend, uiterst bevredigend, nog lang nazinderend sluitstuk van een episch tweeluik'.