Philippe Geubels «Ik denk dat ik wat te veel hooi op mijn vork had genomen, met ook nog de opnames voor de sitcom ‘Geub’ en mijn ‘Bedankt voor alles’-tournee. Het gevolg was dat ik met een keelontsteking sukkelde die maar niet wilde overgaan, en dat ik me mottiger en mottiger begon te voelen. Tegen de laatste opnames van ‘Is er een dokter in de zaal?’ was ik zo meurg dat ik ’s morgens vroeg heb afgebeld: ‘Jongens, ’t gaat echt niet lukken vandaag.’ Ze hebben er dan niks beters op gevonden dan Sofie Lemmens op me af te sturen, de huisdokter die vast in het programma zit om uitleg te geven. Ze heeft me onderzocht en vastgesteld dat mijn immuunsysteem was verzwakt door te veel werk.»

HUMO Zo verzwakt dat de opnames werden uitgesteld?

Geubels «Nee, dat nu ook weer niet. ’t Waren de laatste, en ik wist dat ik daarna tweeënhalve maand vakantie zou hebben. Dus ik heb me toch maar laten overhalen.»

HUMO Nu voel je je weer tiptop?

Geubels «Ja, dokter.»

HUMO Ik vraag het omdat je in de perstekst als een hypochonder wordt omschreven.