De mailbox van Arnon Grunberg: 'Kiezers die op klootzakken stemmen'

Er zijn geen lichaamssappen in uw rapport over Trump, en daarom zal het de kiezer worst wezen.

Waarde Robert S. Mueller III,

Men heeft op uw rapport gewacht als op de verlosser, althans in sommige kringen. Wij weten inmiddels dat de president uw rapport vreesde zoals men ooit de duivel vreesde. Zij die ervan overtuigd waren dat Trump uit het ambt gezet zou worden wegens allerlei misdaden, meenden dat slechts uw rapport nodig zou zijn om de eigen droom in vervulling te zien gaan. Wat dat betreft, kan uw rapport beter worden vergeleken met de stenen tafelen, die Mozes zoals bekend stukgooide omdat zijn volk bezig was het gouden kalf te aanbidden, terwijl hij die tafelen in ontvangst nam. Maar u hoefde niets stuk te gooien, u weigerde gewoon conclusies te trekken, waardoor het Huis van Afgevaardigden nu moet beslissen of de president moet worden afgezet.

De Democraten zijn verdeeld, wat wil zeggen dat het niet zal gebeuren. Zij die voor impeachment waren, kunnen dan tegen hun kiezers zeggen: ‘Wij waren voor, aan ons heeft het niet gelegen.’ En zij die tegen waren, zullen met woorden van soortgelijke strekking de kiezer paaien. Verleiding is niet altijd een even subtiele aangelegenheid.

We weten dat Rusland er veel aan gelegen was dat Trump zou winnen. Experts en leken beweren dat landen zich voortdurend met andere landen bemoeien, oorlog zouden we dan kunnen beschouwen als de volgende fase van bemoeienis. De inval in Irak in 2003 was bemoeienis die gerechtvaardigd werd door een moraal – ‘weapons of mass destruction’ – die nogal wankel bleek te zijn.

Of Trump de verkiezingen heeft gewonnen dankzij Rusland – lees: Poetin – zal onduidelijk blijven. Hoe dan ook hebben de Democraten een excuus. Zij kunnen zeggen: ‘Het lag niet aan ons, niet aan Hillary, niet aan sommige supporters van Sanders die het niet of nauwelijks konden opbrengen om Hillary te steunen, het lag aan Poetin.’ Zij die geloven in een goddelijk plan, hebben vervolgens de troost dat God dit kennelijk allemaal zo gewild heeft, de rest moet het doen met chaos en haat tegen kiezers die op klootzakken stemmen. Maar er zijn mensen die op klootzakken verliefd worden: bekijk eens een film, lees eens een boek. Waarom zouden ze niet op klootzakken stemmen? Een stem is toch een gradatie minder erg dan liefde. Veel mensen zullen op Trump hebben gestemd zonder dat ze verliefd op hem waren, mogen we hopen.

In Europa was de interesse in uw rapport matig, om het zacht te zeggen, toen bleek dat het niet de bom was waarop men hoopte.

Een vriend van mij, al jaren woonachtig in het noorden van de staat New York en getrouwd met een Amerikaanse, schreef dat de Amerikanen het gevoel hebben dat er geen oplossing meer is. Hij vroeg hoe ik dat zag, en ik antwoordde, gebaseerd op mijn observaties nu ik door het westen van Amerika aan het reizen ben: ‘Ik zie veel vitale gelatenheid.’

Was het ooit anders? Gelatenheid afgewisseld met vitalisme, in Amerika misschien extremer dan elders in het Westen. Men moet de rol van de Bijbel in Amerika ook nooit onderschatten. Je kunt de president haten en toch denken dat hij slechts één van de tien plagen is waarmee God het volk heeft willen geselen. Eén van de redenen waarom juist in Amerika de revolutie zo ver weg is: men wil God niet te veel voor de voeten lopen. De ware revolutie moet van boven komen.

Ik zag een foto van u achter het stuur van uw auto, een zonnebril op, een betrekkelijk gegroefd gezicht, een acteur op weg naar milde vormen van vergetelheid, een acteur die klaar is voor zijn close-up. De Democraten willen nu de ongecensureerde versie van uw rapport lezen. Ik ben zo benieuwd welke details een decennium zullen overleven.

Toen collega-aanklager Kenneth Starr destijds over Clinton schreef, ach Bill, hadden we de jurk van Lewinsky die het collectieve geheugen even in vuur en vlam zette, met de beproefde combinatie van macht en seks, geheimen en vlekken, lust en morsigheid. Zodat ook de gewone man, die zijn eigen geheimen en zijn eigen vlekken heeft, zich een gelijke kon voelen met de president. Wat in uw rapport opvalt – terwijl in Amerika eigenlijk altijd alles over seks gaat, en moraal, eerst de seks, dan de moraal – is het gebrek aan seks, de afwezigheid van lichaamssappen. Ook daarom vrees ik dat uw rapport de populaire cultuur niet werkelijk zal halen. Misschien duikt er in de ongecensureerde versie nog een Russische prostituee op, een kindsterretje uit Oekraïne, maar ik denk niet dat we daarop moeten hopen. Jazeker, de president onteert zijn ambt, maar dat gebeurt elders ook, in Israël, in Hongarije, in Brazilië, op de Filipijnen, overal wordt het hoge ambt onteerd en het legt hen die onteren geen windeieren.

Nee, er zijn geen lichaamssappen in uw rapport en daarom zal het de kiezer uiteindelijk worst wezen. Was het Trump zelf niet die suggereerde dat het electoraat hem zelfs nog moord op klaarlichte dag op 5th Avenue zou vergeven? Ja, als het niet om seks gaat, vergeeft het electoraat heel veel. En na de vergiffenis is er de gelatenheid, al dan niet van vitale aard.

In de tussentijd zijn wij, Amerikaan of niet, allemaal klaar voor onze close-up.

Als altijd,

Arnon Grunberg »