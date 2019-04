Herman Brusselmans: 'Iedereen wordt zo kachel als een aap met evenwichtsstoornissen, en we dansen op tafel en steken onze broek af'

Overal is er reclame voor alcohol, zo luidt het besluit van een studie in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid. En daardoor gaat iedereen meer zuipen, ook jonge mensen. Dat is volgens de promotor van een verbod op zulke reclame, Tom Decorte, nefast voor de volksgezondheid. Je mag er gif op innemen dat die Tom Decorte en z’n collega’s van die zuurpruimen zijn die de hele tijd beukensap, venkelthee en verdunde bloemensiroop achterover slaan, met daarbij een stukje doodgekookte boomschors of seitan op een stokje.

Ik ben een enorme voorstander van zoveel mogelijk reclame voor alcohol: mensen zullen meer en meer glazen bier en wijn en sterke drank achteroverslaan, en iedereen wordt zo kachel als een aap met evenwichtsstoornissen, en we dansen op tafel, steken onze broek af en laten onze fluit zien aan alle meisjes en vrouwen boven de 16 jaar, die trouwens net zo goed lamgezopen zijn, en in de bosjes hun preut en hun tetten laten zien aan al wat testosteron in z’n bast heeft. Let op, de wijfjes mogen ook hun preut en tetten laten zien aan elkaar, want een lesbische scène, dat windt mannen heel erg op, en is het niet de belangrijkste levenstaak van vrouwen om mannen stapelzot van opwinding te laten worden?

Hoe dan ook, zuipen is prachtig. Ik weet waarover ik spreek. Ik heb vijftien jaar aan een stuk gezopen van ’s middags laat tot ’s morgens vroeg. In mijn hoogtijdagen maakte ik een fles porto, een fles whisky, en vijftien Jupilers soldaat. Ik dronk Jupiler en geen ander merk, omdat de reclame voor Jupiler in die tijd schitterend was. Dan zag je in zo’n filmpje een man die in z’n tuin aan het werken was in de blakende zon, en hij riep naar z’n vrouw: ‘Breng me een Jupiler, en snel wat!’ Even later kwam die vrouw het huis uitgehold met een blikje Jupiler ter hand, dat ze meteen aan de man gaf, en die klikte het open en dronk het in één teug leeg en dan gooide hij het lege blikje over de haag in de tuin bij de buren en naaide hij op het gazon z’n vrouw achterwaarts in de poes tot zij de hele boel bij elkaar gilde. De boodschap was simpel: als je Jupiler drinkt, wil je zelfs seks met je eigen vrouw, al is die nog zo lelijk. Mijn vrouw was in die tijd erg mooi, en eigenlijk had ik geen Jupiler nodig om haar achterwaarts in de poes te naaien, maar hoe dan ook vond ik blikjes over de haag in de tuin van de buren keilen heel leuk.

Ja, die zuipjaren van mij, die vielen in niks te overtreffen. Ik zoop in m’n eentje, maar ook in gezelschap. Daartoe zat ik op m’n barkruk in café Caruso in de Sint-Pietersnieuwstraat, waar ik arriveerde om een uur of elf ’s avonds, nadat ik een paar uur had geschreven aan weer één van die kutboeken van mij. Ik was ondertussen vrijgezel geworden, moest met niets of niemand rekening houden, behalve misschien met de literatuur, maar ach, wat stelt die hele literatuur voor? Geen kloten. Een paar idioten die wat flutverhaaltjes zitten te schrijven, waar een boekje van wordt gemaakt, en van 94 procent van die boekjes worden minder dan driehonderd exemplaren verkocht, is het niet aan familieleden en kennissen, dan aan een aantal leesblinde sukkels die denken dat een roman hun debiele levens een opstoot zal geven. Tjonge, wat was het gezellig in café Caruso, mede omdat iedere aanwezige zich compleet klem zoop. Wie een Spa of een Fanta bestelde, werd bij z’n kraag gegrepen en op de straatstenen gegooid. Laat staan wat er gebeurde als je een kop koffie wilde. Dan werd je uitgelachen, kreeg je een paar stompen tegen je kanis, en werd je niet bepaald vriendelijk verzocht om nooit meer een voet in de Caruso te zetten. Daar zat ik dan, op de barkruk van de Caruso, te hijsen dat het kletterde, en te voelen aan de tetten en preut van ongeveer 19-jarige studentes, die zo zat waren dat ze niet eens meer de naam van hun grootmoeder kenden.

Later, veel later, ben ik gestopt met drinken, en ik geloof dat dat één van de stompzinnigste besluiten van m’n leven was. Nuchter de wereld en al z’n ellende aankunnen, dat is praktisch onmogelijk, en daarom vind ik dat met name jonge mensen de drank volop moeten gebruiken als verdoving, hiertoe aangespoord door al die geweldige reclame en promotie.