‘Ja, ik wil een verjaardagsinterview geven,’ zegt Herwig Van Hove me aan de telefoon. ‘Op één voorwaarde: jij komt me halen en we gaan op café.’ In dat café duurt het geen vijf minuten of hij rolt geïrriteerd met zijn ogen. Nadat hij al een koffie heeft besteld, komen er nog twee obers vragen wat we willen drinken: ‘Als er nu nog eentje langskomt, ga ik lastig worden.’ Op zijn 80ste heeft de cassante emeritus professor chemie nog niets aan scherpte ingeboet.