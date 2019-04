'Van Gils & gasten' stopt: dankbaar en ontroerd blikken wij terug met onze persoonlijke top 5 van 'Gewone Mensen Die Iets Hebben Meegemaakt'

Nee, het gaat niet goed met onze monumenten. Eerst ging de Notre-Dame in de fik, daarna verklaarde Jan Jambon dat hij regeren met de sossen niet uitsluit, en als klap op de vuurpijl houdt ‘Van Gils & gasten’ ermee op. Voorgoed! Hoe de hardwerkende Vlaming voortaan zijn avonden moet vullen zal de VRT worst wezen, of een gelijkvormige vleesvervanger op basis van peulvruchten, want aan de Reyerslaan wemelt het van de cryptohipsters.

'Zo hartverwarmend dat je er vapeurs van kreeg'

O, wat zullen wij dat programma missen, en dan vooral die gesprekken met Gewone Mensen die Iets Hebben Meegemaakt! Dankbaar en ontroerd blikken wij terug met onze persoonlijke top 5.

5. De Mont Ventoux in legoblokjes

Het was voorbijgangers al opgevallen dat het dak van de woning van Firmin Bundervoet uit Erpe-Mere opvallend op de Mont Ventoux lijkt. Dat is geen toeval. Firmin had zijn dak laten aanpassen omdat hij op zolder de Mont Ventoux nabouwde met legoblokjes. Inmiddels was het meesterwerk af. Firmin kon geen foto’s tonen, want het bouwsel strekt zich langs alle kanten uit tot op een halve centimeter van de binnenkant van het dak. Maar hij verzekerde de kijkers ervan dat het schaalmodel tot in de kleinste details klopte. Kijkend Vlaanderen was verbluft. Wat volgde was één van die zeldzame momenten waarop een gast een staande ovatie kreeg.

4. Het leven gered door een hond

In november 2017 was Nicole Jeukers te gast, een kwieke zestiger die haar leven te danken had aan haar hond Torfs. Toen Lieven haar vroeg of ‘Torfs’ geen rare naam was voor een hond, antwoordde Nicole: ‘Helemaal niet, waarom?’ Toen moest Van Gils uitleggen wat volgens hem rare en onrare hondennamen zijn. Dat leidde tot een pittige discussie waar de andere tafelgenoten zich graag bij aansloten, en zo vloog de tijd voorbij. Handig als hij is, sloot Lieven het gesprek af met: ‘Onze tijd zit er op. En o ja, die hond heeft dus je leven gered?’ ‘Jazeker,’ antwoordde Nicole, waarop Lieven gevat een ‘bedankt voor het kijken en tot morgen!’ camerawaarts wierp.

3. Een fluctuerende transgender

De talkshow ging ook de moeilijke onderwerpen niet uit de weg. In 2016 was de fluctuerende transgender Tamara te gast, die de kijker al na twee minuten verraste met de mededeling ‘Sorry, nu ben ik even Jonas’. Op de vraag of Jonas ook een fluctuerende transgender was, gaf de man een ontwijkend antwoord: ‘Dat zou je beter aan Tamara vragen, maar ja...’ Dat was een domper op de informatieve vreugde. Gelukkig was er een expert aanwezig om de voorziene tijd vol te praten.

2. Oma in de houtkachel

In mei vorig jaar schoven Yvonne en haar kleinzoon Jelle mee aan tafel. Yvonne, een flink eind in de 80, wilde zich als het zover was laten cremeren door haar lieve kleinzoon. Jelle, die goed met de lasboog overweg kon, had daarvoor een flinke houtkachel gebouwd met het formaat van een kleerkast. In een leuk filmpje zagen we de oude dame daarin plaatsnemen, via de comfortabele dubbele deur. Er was zelfs een bankje voorzien. Op de verschrikte vraag of ze haar levend wilden verbranden, barstten ze allebei in lachen uit. Nee hoor, dat was allemaal goed doorgesproken met de begrafenisondernemer. Alleen de toelating van Ovam moest nog worden geregeld. Lieven eindigde raadselachtig met ‘ik wens je nog vele gezonde jaren, en als het zover is, ontvang ik je graag nog eens in dit programma. Succes allebei!’

1 De nagelbijter van Kuurne

Het is altijd mooi om te zien hoe mensen een positieve draai aan hun problemen kunnen geven, en Van Gils toonde dat graag en veelvuldig. In november 2015 was Joran te gast. De vriendelijke dertiger was een hopeloos verslaafde nagelbijter. Dat zijn eigen vingernagels niet volstonden, was in Kuurne algemeen bekend. Iedereen kende wel iemand waar Joran zijn tanden in had gezet, want als de drang opkwam begon hij te knagen aan de vingers van slaperige reizigers op de lijnbus of duttende oudjes in het tehuis. Hij was er zelfs voor in de gevangenis beland.

Nu had Joran een job gevonden in Cindy’s Nail Palace in het nabijgelegen Kortrijk. Cindy vertelde dat nieuwe klanten weleens vreemd opkeken, maar dat iedereen blij was met de preciesie waarmee Joran zijn taak uitvoerde, ook als het om teennagels ging.

Ja, ‘Van Gils & gasten’ was vaak zo hartverwarmend, dat een mens er weleens vapeurs van kreeg.

Hugo Matthysen