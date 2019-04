'Dat mijn vader me heeft achtergelaten, vind ik niet oké, maar ik kan het plaatsen: zo gaat dat in zijn cultuur'

Het programma dat Noonah Eze als dj Black Mamba op Studio Brussel van aanstekelijke vibes voorzag, ‘Hooray’, draagt intussen al haar naam. Ze serveert nu elke zaterdag de lekkerste toefjes hiphop, r&b en global sounds. Het gaat, met andere woorden, hard. Daar zal wel een lang rijpingsproces aan zijn voorafgegaan?

Noonah Eze (lacht) «Eigenlijk ben ik vier jaar geleden heel toevallig begonnen. Iemand had mij en een vriendin gevraagd om in een bruine kroeg te draaien in mijn hometown Sint-Niklaas. Vrijdagavond moesten we optreden, en donderdagavond zijn we beginnen te oefenen (lacht). We bakten er natuurlijk niks van. Maar dankzij onze muziekkeuze werd het wel een leuk feestje, ondanks de technische tekortkomingen.»