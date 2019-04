Een Mexicaan filmt de drugsoorlog in Genk: 'Jullie folteren de verdachten niet, interessant!'

Hadden de flikken die een xtc-baron te grazen probeerden te nemen in ‘Undercover’ op Eén, het beter dan de politieagenten in ‘Narcos: Mexico’ op Netflix? De Mexicaanse regisseur Roberto Hernández kwam naar Genk om een antwoord op die vraag te vinden. De afgelopen weken ging hij mee op pad met de politie voor een nieuwe documentaire, waarin hij hun aanpak van de war on drugs vergelijkt met die van de agenten in zijn thuisland.

HUMO Als ik een gokje zou moeten wagen: ze zijn niet met elkaar te vergelijken.

Roberto Hernández (lacht) «Ja, het verschil tussen België en Mexico kan niet groter zijn. Ik heb jullie rechercheurs gevolgd tijdens een moordzaak en ik stond er versteld van hoe nauwgezet en emotioneel betrokken ze waren. Ze behandelden iedereen met respect en volgens de wet, óók de hoofdverdachten. In Mexico worden verdachten gemarteld om een bekentenis uit te lokken.

»Nu, de Mexicaanse agenten worden zelf slecht behandeld. Politievakbonden zijn verboden in Mexico, en niemand komt op voor hun rechten. Ze moeten vaak 48 uur aan een stuk werken en krijgen daar een schamele 300 euro per maand voor. En de folteringen worden meestal van bovenaf bevolen: als ze niet gehoorzamen, worden ze zélf gearresteerd.»

HUMO Hoe bent u op het idee gekomen om in Genk te draaien?

Hernández «Door mijn vorige documentaire, ‘Presumed Guilty’, over een Mexicaanse jongeman die ten onrechte is veroordeeld voor moord. Toen die uitkwam, stond Mexico in rep en roer – het gerecht heeft de vertoning zelfs proberen te verbieden. Maar ‘Presumed Guilty’ werd de meest bezochte documentaire in de Mexicaanse geschiedenis, en veel mensen eisten dat het gerechtelijke systeem zou veranderen. Ik wil nu de Mexicaanse politie en de welig tierende corruptie aanpakken. En dat zal me alleen lukken door te tonen hoe het wél kan.»

HUMO Maar waarom koos u voor Limburg, of all places?

Hernández «Ik heb aanvragen gestuurd naar steden waar een hevige strijd tegen de drugshandel woedt, en de politie van Genk toonde zich meteen bereid om mee te werken. Ze hebben me met open armen ontvangen. Dankzij hen kan ik laten zien dat je politieagenten correct kunt opleiden. En dat verdachten niet gefolterd hoeven te worden, stel je voor (lachje).»

HUMO ‘Narcos: Mexico’ is op feiten gebaseerd. Klopt het beeld dat van de Mexicaanse politie wordt opgehangen in die Netflix-reeks?

Hernández (zucht) «Ja, maar de focus is verkeerd. Nu denkt iedereen dat de drugsoorlog het grootste probleem van Mexico is. Maar het échte probleem is de ongelijkheid: de drugsoorlog is daar slechts een symptoom van. De meest voorkomende reden waarom een Mexicaan naar de politie belt, is huiselijk geweld: dat leidt heel vaak tot moord.»

HUMO Wanneer zullen we de agenten van Genk in actie kunnen zien?

Hernández «Ik ben aan het onderhandelen met Netflix, maar je zult nog even geduld moeten hebben. Ik ben al een kleine vier jaar bezig met deze documentaire, en aan de vorige heb ik vijf jaar gesleuteld (lacht).»