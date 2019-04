Mona Eltahawy moslima én feministe: 'Wie denkt dat hier gelijkheid heerst, is gevaarlijk naïef'

'Het is tijd dat vrouwen boos, goddeloos, machtig en wellustig worden'

Geslagen gearresteerd op ministerie van Binnenlandse Zaken.’ Deze verontrustende woorden verschijnen op 23 november 2011 op het Twitter-account van Mona Eltahawy. De Egyptisch-Amerikaanse journaliste zou eigenlijk in Brussel moeten zijn. Ze is uitgenodigd door het Europees Parlement om te praten over de rol van vrouwen in de Arabische Lente, waarbij zij als verslaggever en demonstrant in de frontlinies heeft meegelopen. Maar net als ze op het vliegtuig wil stappen, leest ze op Twitter dat er in haar thuisland opnieuw protesten zijn uitgebroken.

Het strijdtoneel heeft zich verplaatst van het Tahrirplein naar de Mohammed Mahmoudstraat, waar de oproerpolitie traangas heeft ingezet en met scherp schiet. Er zijn jongens van 12 bij met het telefoonnummer van hun moeder op hun arm geschreven, voor het geval ze worden gedood en geïdentificeerd moeten worden. Eltahawy hoeft er niet lang over na te denken. Ze zegt het Europees Parlement af en stapt op het vliegtuig naar Caïro. Want ze weet: dit is ook mijn strijd. Wat ze dan nog niet weet, is dat dit besluit een keerpunt zal worden in haar leven. Een besluit ook dat ertoe zal leiden dat ze in korte tijd uitgroeit tot een rolmodel voor veel vrijgevochten moslima’s over de hele wereld, en één van de belangrijkste en opvallendste stemmen in het feministische debat.