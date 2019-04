Marc Didden: 'Keith Don't Go'

Om de tijd te doden eer de tijd mij doodt, wil ik weleens een muziekblaadje voor oude mensen doorbladeren. Vooral tijdens het toiletbezoek laaf ik mij graag aan verhalen over langharige oudelui die destijds langharige jongelui waren. U kent ze wel, of u kent ze niet: Neil Young, Paul McCartney, Fleetwood Mac, Pink Floyd. Ze waren er toen en ze zijn er nu nog in één of andere vorm, en wanneer ze er straks niet meer lijfelijk zullen zijn, leven ze wellicht verder als hologrammen.

Geef mij maar The Rolling Stones. Die bestaan tenminste nog écht. Al worstelt hun leider op dit moment met enige cardioproblemen. Maar wees gerust: Jagger gaat nooit dood. Tot ergernis van de andere Stenen sleept hij op de talrijke wereldtournees van de beste aller rockgroepen al jaren een volledig kant-en-klare fitnesszaal mee, als bange remedie tegen de fratsen van Magere Hein.

Of riffmeister Keith Richards, toch ook al 75 intussen, meedoet aan die onzin, vroeg de journalist van dat blaadje dat ik aan het lezen was op de wc. ‘Wil je weten wat ik doe om in vorm te blijven?’ bromde Keith. ‘Nou, dat is simpel: ’s morgens sta ik op. En dan ga ik weer zitten. Dat is het zowat.’ Altijd geweten dat Keith mijn soort jongen was.

Daarom zet ik nu een oud plaatje van Nils Lofgren op en zing ik luidkeels mee: ‘Keith Don’t Go.’ En daarna nog eentje om het af te leren. Jagger zingt Redding, met een pakkende versie van ‘Pain in My Heart’. Klinkt echter dan ooit. Marc Didden