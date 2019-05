HUMO Mag ik ‘Brutopia’, na ‘Arm Wallonië’ en ‘Grand Central Belge’, als het afsluitende deel van een tricolore trilogie zien?

Pascal VERBEKEN «Ja, zo heb ik het lang geleden ook opgezet: een trilogie die samen de Belgische driekleur oplevert. ‘Arm Wallonië’ had een rode cover, ‘Grand Central Belge’ een gele, en deze keer is de cover in zwart-wit.

»Alles is begonnen met de lectuur van ‘Door arm Vlaanderen’, het boek van journalist August De Winne uit 1902. Hij was voor een reeks reportages voor de socialistische krant Le Peuple door het Vlaanderen van begin 20ste eeuw getrokken, een Vlaanderen dat toen letterlijk aan het sterven was. Hij schreef ook over Geraardsbergen en Ninove, en daar kwam het verhaal heel dicht bij mij: mijn familie langs moederskant komt uit die arme Denderstreek. Mijn grootouders zijn van daaruit naar Gent verhuisd en ik ben onder hetzelfde dak opgegroeid. Ineens zag ik een glimp van hun verleden, waarover ze me nooit iets hadden verteld.»

HUMO En je werd meteen gebeten door het thema migratie?