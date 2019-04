In februari verscheen ‘Songs of Our Native Daughters’, een plaat waarop Giddens samen met drie andere zwarte banjospeelsters (Leyla McCalla, Allison Russel en Amythyst Kiah) zowel herinterpretaties als nieuwe nummers brengt over de mishandelingen en vernederingen die de zwarte (slaven)vrouw in Amerika heeft moeten én nog steeds moet doorstaan. De plaat is een soort van muzikale aanklacht op het kruispunt van de #MeToo- en Black Lives Matter-beweging. Daarnaast brengt Giddens samen met de Siciliaanse multi-instrumentalist Francesco Turrisi nu ook ‘There Is No Other’ uit, een plaat die geproducet werd door Joe Henry en waarop ze met Arabische muzikale invloeden flirt.

Nadat ze in ‘La La Liebens’ op Radio 1 een korte maar krachtige sessie mocht spelen, strikte uw reporter Rhiannon Giddens in de gangen van de VRT voor een al even kort maar krachtig interview.

HUMO Ik zag je voor het eerst in 2013, tijdens een folkconcert in New York ter ere van de Coen brothers-film ‘Inside Llewyn Davis’. Het was T Bone Burnett die dat concert had georganiseerd, en die, naast de cast van de film, ook artiesten als Elvis Costello, Joan Baez én ene Rhiannon Giddens had uitgenodigd op het podium van de legendarische Town Hall.