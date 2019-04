'– 'Ik zit niet op Tinder. Jij wel, hè, John?' – 'Ja, maar ik ben nog geen politici tegengekomen''

Gwendolyn Rutten en John Crombez kennen elkaar al uit de tijd dat ze als kabinetschefs van Dirk Van Mechelen en Johan Vande Lanotte deals sloten in de coulissen. Hun legendarische clash in ‘De zevende dag’ op Eén, anderhalf jaar geleden, was een accident de parcours. Crombez fulmineerde toen dat de regering had beslist om ontslagen 50-plussers te straffen door hun een stuk van hun pensioen af te nemen als ze geen nieuwe job vonden. Rutten ontkende dat in alle talen, waarop beiden elkaar van platte leugens beschuldigden.

HUMO Wie had gelijk?