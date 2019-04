'Ik heb geworsteld met levensvragen, maar leerde dat lachen met memes van springende katjes het enige antwoord is'

Wat heeft Ezra Koenig allemaal gedaan in die zes jaar dat Vampire Weekend in de koelkast stond? Hij kreeg een zoon met actrice Rashida Jones (van ‘Parks and Recreation’ en ‘I Love You, Man’), maakte een anime-serie voor Netflix en schreef een nummer voor Beyoncé. En intussen schaafde hij in alle rust en stilte aan zijn magnum opus: ‘Father of the Bride’ werd een dubbelelpee van maar liefst 18 nummers, even bontgekleurd en rijkelijk geschakeerd als een Indiase specerijenkraam. Stof genoeg om over te praten, en dat zal Ezra, op zijn gemak in een luxueuze suite die past bij zijn Dries Van Noten-trui, geweten hebben.

HUMO Ik heb net je interviewschema bekeken: houd je het nog vol?

Ezra Koenig «Jazeker, ik vermaak me zelfs. Tussen ons gezegd en gezwegen: ik hou ervan om met muziekjournalisten te praten.»

HUMO Serieus? Het is volgens mij de eerste keer in de geschiedenis dat iemand die zin in de mond neemt.