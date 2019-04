SILVIA ERZEEL (politicologe VUB) «Vraag je mensen naar hun politieke overtuiging, dan antwoorden vrouwen net iets vaker dan mannen dat ze zich links voelen. Maar als je kijkt naar de partijkeuze, dan ligt het toch iets ingewikkelder.»

MARC SWYNGEDOUW (politiek socioloog KU Leuven) «In 2014 hebben we dat uitvoerig bestudeerd: vrouwen bleken vaker op Groen en CD&V te stemmen, terwijl mannen iets vaker op de N-VA en de SP.A stemden. Maar dat zijn slechts tendensen. Het fluctueert van verkiezing tot verkiezing.»

HUMO Waarom is dat genderverschil er in Nederland wel?

SWYNGEDOUW «Niet alleen in Nederland: ook in onze andere buurlanden is er een duidelijk verschil. Wellicht heeft het ermee te maken dat die landen stemrecht hebben, in tegenstelling tot onze stemplicht.»

HUMO Stemmen vrouwen gematigder dan mannen?