'Als de toiletten vuil zijn, ga je beter elders eten.' Humo op pad met de voedselinspecteur

'Een echte vuilak zal nooit proper worden, zelfs niet na tien waarschuw ingen of een boete'

Vóór Bart Hellin (49) op inspectie vertrekt, vult hij twee rugzakken met paperassen, een computer en een printer. Hij passeert nog even langs de voorraadkamer en neemt een paar witte jassen mee. In de ondergrondse parkeergarage van de controle-eenheid Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant van het FAVV laadt hij alles in zijn autokoffer. Die zit al vol steriele potten, zakjes waar hij monsters van voedsel in stopt, en verzegelmateriaal. ‘En met een koelbox vol proviand, voor het geval ik een flauwte krijg,’ lacht Bart.

We rijden naar de Bevrijdingslaan in Gent en proberen er een parkeerplaats te vinden.

Bart Hellin «Het is een beruchte buurt. Een collega heeft hier eens drugs gevonden tijdens een inspectie. Hij trok een kast open en zag een paar pakjes wit poeder liggen. Hij heeft toen zonder ophef te maken de zaak verlaten en de politie gebeld. We vinden soms meer dan ons lief is.»

Bart Hellin wil vandaag vijf zaken controleren. Een restaurant krijgt elke drie jaar een inspecteur over de vloer, een pitazaak elke twee jaar.

Hellin «Daar wordt het spit voortdurend opnieuw opgewarmd en afgekoeld: dat kan tot onhygiënische toestanden leiden. Ook slagers controleren we vaker, want zij werken met rauwe producten.»