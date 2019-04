Hoe houden we mens en milieu plasticvrij? 'Wij zijn het enige levende wezen dat zijn nest zo bevuilt'

'Mensen voelen zich gelukkig geen freaks meer als ze met een katoenen zakje naar de supermarkt gaan'

Trok vorig jaar al aan de alarmbel met de eerste editie van Mei Plasticvrij: Ineke Van Nieuwenhove. Ook dit jaar probeert ze zoveel mogelijk burgers te mobiliseren om op z’n minst één maand lang zo weinig mogelijk plastic in huis te halen.

INEKE VAN NIEUWENHOVE «Ik ben Mei Plasticvrij vorig jaar begonnen met Maria Meulders en Anne Wislez, nadat Anne een filmpje van onderwaterfotografe Caroline Power op Facebook had gepost. Power had in de Caraïbische Zee een kilometerslange sliert van plastic flessen, bestek en borden aangetroffen. Hallucinant. Onder dat filmpje verschenen commentaren als ‘Dit kan niet langer! Wat kunnen we daaraan doen?’, waarna we met een vijftal mensen zijn samengekomen om te brainstormen. Omdat ik zelf uit de journalistiek kom, had ik al wat onderzoek naar dat onderwerp gedaan. Toen bekend werd dat Dagen Zonder Vlees in 2018 niet zou doorgaan, zagen we de kans schoon om dat gat op te vullen.