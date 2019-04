'Angela Merkel en Jean-Claude Juncker zijn incompent en arrogant. En ik weet niet welk van de twee ze het meest zijn'

Benjamin Harnwell (43) komt haastig aangestapt. Hij geeft een stevige handdruk en excuseert zich omdat hij tien minuten te laat is. Hij heeft zijn haren strak achterover gekamd, rond zijn hals hangt een ketting met een kruisbeeld. Hij neemt twee stoelen en plaatst ze op een zonovergoten binnenkoer van het meer dan 800 jaar oude klooster van Trisulti, omgeven door de groene flanken van de Apennijnen. Tijdens het gesprek verwijst Harnwell veelvuldig en vol bewondering naar zijn vriend en mentor Steve Bannon, die de gladiatorenschool in Trisulti financieel steunt en er vanaf volgend jaar ook zal lesgeven. ‘Ik weet dat alle aandacht voor deze school er komt dankzij Steve. Hij is een rockster.’ De bewondering is wederzijds: Bannon noemde Harnwell ooit één van de slimste mensen in Rome.