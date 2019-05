(Verschenen in Humo 3204 van 29 januari 2002)

'Al is er maar één mens die luistert, dan nog is er vreugde bij de engelen in de hemel'

lk ben zelf van deur tot deur gegaan. Voor de missies, voor de Vlaamse paters die ergens tussen de rijstveiden van India dorpen bouwden en het woord Gods brachten met een brommer en een schoolbord. Eén week per jaar was het missiespaarweek en begon de nietsontziende competitle op het Xaverius-college; de klas te zijn die het meeste geld ophaalde, dat was de felbegeerde titel. En ik heb met alles geleurd, met kalenders, met gemalen koffie, met ballonnen in de vorm van een nijn, met zoete spekken, maar vooral met dunne boekjes waarop bruine kinderen stonden afgebeeld, glunderend boyen een dun telitje rljst.