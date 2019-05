De postume comebacktournee van Frank Zappa: 'Ik geloof niet in spoken, maar het lijkt alsof papa ons vanuit het graf nog aanmoedigt'

Wijlen Frank Zappa zei over de namen van zijn kinderen Ahmet, Dweezil, Diva en Moon Unit: ‘It’ll be the last name that’ll get them into trouble, not the first.’ Maar de erven Zappa zijn niet alleen uit de problemen gebleven, sinds de dood van hun vader in 1993 doen ze ook heel hard hun best om het ontzaglijke oeuvre van Zappa in leven te houden. Nu tourt zoon Ahmet met ‘The Bizarre World of Frank Zappa’, een multimediaal spektakel gebaseerd op het oeuvre van zijn vader, gespeeld door zijn vaders stermuzikanten, met als frontman: een hologram van Frank Zappa.