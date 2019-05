CD&V en Groen hopen op 26 mei allebei de tweede grootste partij van Vlaanderen te worden. Maar als ze de N-VA buitenspel willen zetten, zijn ze tot elkaar veroordeeld, en dat lijken ze heel goed te beseffen. ‘De richting die we uit willen, is dezelfde,’ luidt het. ‘Maar wij zijn wat redelijker dan de groenen,’ zegt Beke. Waarop Almaci: ‘CD&V is een slotmachine: je steekt er geld in, maar je weet niet wat eruit komt.’