Officieel is Jan (*) ‘sociaal inspecteur bij de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten’, maar wanneer hij op pad is, kondigt hij zich iets kordater aan: ‘Goeiedag, arbeidsinspectie!’ Dat zinnetje doet het koud zweet uitbreken bij het personeel van de Turkse restaurantketen waar Jan net is binnengestapt. Meteen scant hij de omgeving: hoeveel mensen zijn er aan het werk in de zaal? Hoeveel in de keuken? Terwijl zijn teamleden de identiteitskaarten van het personeel opvragen, trekt Jan een sprintje naar de eetzaal boven.

'Vroeger kregen we respect, nu volgen we lessen jiujitsu om met de agressie om te gaan'

JAN «Soms verstoppen personeelsleden zich in de privévertrekken. Het is belangrijk dat we alle aanwezigen zo snel mogelijk weten te lokaliseren.»

Vijf minuten later zit het team aan één van de eettafels en komt de baas met de uurroosters van zijn personeel aandraven. Hij vraagt of we koffie of thee wensen.

JAN «Dat is uitzonderlijk geworden. Vroeger bood iedereen ons iets aan, maar onze populariteit is er niet op vooruit gegaan. Of misschien waren we vroeger gewoon vriendelijker? (lacht)»

HUMO Dat blauwe mapje dat u overal meedraagt, valt nogal op. U ziet er niet uit als een gewone klant.