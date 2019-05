Uit de platenkast van Mauro: ‘Rock Me’ van Sister Rosetta Tharpe

‘Hoort! Uit de stad klinkt tumult, hoort! Wie heeft zoiets ooit gehoord, zoiets ooit gezien? Nog voor zij weeën krijgt, moet zij baren, wordt zij van een zoon verlost. Juicht over haar! Gij moogt zuigen en u verzadigen aan haar troostrijke borsten. Zielsblij zult gij het aanschouwen!’ Zo staat het in de Bijbel.

Nu ja, ongeveer toch. Je zult je natuurlijk afvragen waarover dit in godsnaam gaat. Wel, volgens mij voorspelt de profeet Jesaja hier de geboorte van rock-’n-roll. Recht uit Moeder Gods. Ik hoor de ongelovigen al hevig protesteren, maar een kleine eeuw geleden verscheen het levende bewijs in de gedaante van Sister Rosetta Tharpe, een gospelzangeres die zichzelf begeleidde op elektrische gitaar.

Haar bijnaam was ‘The Godmother of Rock ’n Roll’. Over haar stijl en manier van performen kan ik maar één ding zeggen: deze mevrouw rockt hard, serieus hard. Het kan zijn dat sommigen mij wederom zullen betichten van overdreven enthousiasme over alweer één of andere illustere figuur, maar in dit specifieke geval ben ik allesbehalve alleen. Hier een lijstje van artiesten die haar een allesbepalende invloed toedichten: Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Keith Richards. I rest my case, your honor.

Om haar in volle rauwe glorie te kunnen horen en zien is de documentaire ‘The Godmother of Rock & Roll, Sister Rosetta Tharpe’ een aanrader. Verder is feitelijk zowat alles van haar de moeite, dus kies ik dan maar voor een plaat met ‘Rock Me’ als titel. Altijd goed.