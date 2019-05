'Ik heb afstand nodig om mijn eigen muziek te kunnen begrijpen'

Adrianne Lenker kwam naar New York zonder een cent op zak en zonder een plek om te slapen. In 24 uur tijd had ze een job gevonden, en een kamer in een kraakpand zonder ramen of warm water. De afgelopen vier jaar, vanaf het begin van Big Thief, heeft ze rondgetrokken en had ze geen vast adres. Nu tref ik haar op de binnenplaats van een Brussels hotel, waar ze met een dekentje op haar schoot naar de Belgische lucht zit te kijken.

Adrianne Lenker «Is het hier altijd zo grijs? Zelf ben ik continu op rondreis, ik zie dus de meest uiteenlopende weertypes, maar ik voel wel dat de kou van Minnesota, waar ik ben opgegroeid, hier in mijn botten zit.»