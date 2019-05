'Mijn muziek bestaat uit vier akkoorden en een huppelend gitaarlijntje. Dat kan jij ook, hoor'

Wanneer ik hem tref, is Mac DeMarco (29) nochtans bedrukter dan anders. Hij zit net in het midden van een kleine mediastorm – een 4,2 op de schaal van Britney. Het probleem? Zijn plaat heet ‘Here Comes the Cowboy’, zijn single ‘Nobody’. Dat lijkt, volgens het immer op de loer liggende internet, té hard op Mitski’s ‘Be the Cowboy’, met de single... ‘Nobody’.

Mac DeMarco «Het is me wat! (zucht) Ik kende Mitski niet, en ik wist al helemaal niets van haar plaat af. De dag voordat ‘Nobody’ uitkwam, wees iemand me op de gelijkenis, waarop ik moest lachen: ‘Wat een toeval, that’s amazing!’ Ik heb intussen met Mitski gesproken en zij zei hetzelfde: ‘Trippen, man!’ Maar toen het internet er lucht van kreeg... Men ging ervan uit dat ik Mitski belachelijk wilde maken, zelfs dat ik ervan genoot om haar als vrouw te kleineren! Mensen waren kwáád. Het gekste was nog dat niemand naar mijn nummer had geluisterd. Mijn ‘Nobody’ en haar ‘Nobody’ hebben níéts met elkaar gemeen.