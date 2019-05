Onze Vrouw in het bordeel: Humo sprak met de klanten van prostituees

'Ik heb in mijn leven al met zo'n 200 vrouwen seks gehad, maar nog nooit met iemand die ik graag zag'

Ik kan de man met de okergele broek geruststellen: hij ziet er inderdaad uit als de modelechtgenoot waarvoor zijn vrienden – en die van zijn vrouw – hem houden. De voorbije weken sprak ik met klanten van allerlei slag. Normale, vaak leuke mannen tussen de 23 en de 65 jaar. Van universiteitsprof tot fabrieksarbeider, alleenstaand of getrouwd, atheïst, katholiek of moslim. Op zoek naar de spanning die ze thuis niet vinden, manieren om hun sekshonger te stillen, de prinses op het witte paard. Ik sprak liefhebbers van raamprostituees, escorts, dames in privéhuizen en masseuses. Sommigen droegen hun geheim al 25 jaar met zich mee, de meesten hadden er nooit met iemand uit hun omgeving over gesproken. Allemaal zeiden ze veel respect te hebben voor de dames van plezier. Ze zaten verveeld met het negatieve etiket van de gore hoerenloper, noemden zichzelf liever ‘wandelaar’ of ‘klant’, en wilden ook daarom hun verhaal kwijt.

Ik vond de mannen online, net als de enquêteurs van de UGent en Violett. Hun onderzoek leert dat de meerderheid van de klanten een condoom gebruikt bij vaginale seks (81 procent), maar dus ook dat 19 procent onbeschermde seks wil en soms ook krijgt. Pijpen gebeurt meestal zonder condoom, en mede daardoor zijn geslachtsziektes als gonorroe – beter bekend als ‘de druiper’ – in opmars. 52 procent had een vaste relatie, 71 procent een hoger diploma, 91 procent werkte. Ik ging op zoek naar de feiten achter die cijfers, naar de ervaringen van de onzichtbare massa die de prostitutie-industrie in Vlaanderen draaiende houdt, naar de verhalen die niemand te horen krijgt.