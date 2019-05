'Mensen moeten niet zo klagen. Donald Trump is eerlijk verkozen, dus mag hij doen wat hij wil'

Wit’, het eerste non-fictieboek van Bret Easton Ellis, is een fascinerende verzameling essays over het Amerika van 2019. Hij vermengt memoires met maatschappijkritiek en gaat tekeer tegen links-liberaal Amerika, dat obsessief begaan is met racisme, en tegen iedereen die de verkiezing van Donald Trump nog steeds niet heeft verwerkt. Ellis haalt uit naar de media, naar Michelle Obama en naar de millennials, onder wie zijn partner Todd Michael Schultz, en neemt het op voor actrice en politica Roseanne Barr en rapper Kanye West, die volgens hem oneerlijk behandeld worden.

Wie Ellis volgt op Twitter, zal niet verrast zijn. De auteur raakte al vaker betrokken in online moddergevechten, zoals toen hij filmmaakster Kathryn Bigelow ‘enorm overschat’ noemde ‘omdat ze er zo goed uitziet’.

De vraag is hoever zijn nieuwe werk nog van zijn fictie afstaat. Als twintiger publiceerde Ellis drie novelles, ‘Less Than Zero’, ‘The Rules of Attraction’ en ‘American Psycho’, telkens bijtende satire over het Amerika van Ronald Reagan. Maar het materialisme, de vrouwenhaat van zijn hoofdpersonages en hun gebrek aan moraliteitsbesef doen, samen met Ellis’ persoonlijkheid, vragen rijzen over de diepgang van zijn kritiek. ‘American Psycho’, over een bankier annex seriemoordenaar die Donald Trump aanbidt, wordt gezien als een postmodern meesterwerk, maar is ook veroordeeld door prominente feministen.

– In je nieuwe boek heb je het over Donald Trumps uitspraak dat Mexicanen verkrachters zijn. Daar sta je neutraal tegenover. Elders noem je Michelle Obama ‘ontzettend verwaand’ om haar uitspraak ‘When they go low, we go high’, waarmee ze uithaalde naar Trumps manier van campagne voeren.

BRET EASTON ELLIS «Je suggereert dat ik woedend ben, maar de toon van mijn boek is toch vrij neutraal? Wat ik vertel, moet je in de juiste context zien. Trump deed die uitspraak één keer, in zijn allereerste speech, en heeft ze later nooit meer herhaald. Toch blijven mensen dat oprakelen. Als je dat niet in de juiste context plaatst, kan dat mij inderdaad ergeren.»

– Trump laat zich vaak racistisch uit. Daar kunnen we het toch over eens zijn?

ELLIS (zwijgt even) «Natuurlijk.»

– Waarom ben je dan geïrriteerd als mensen zich storen aan zulke uitspraken?

ELLIS «Nee, nee, dat is niet wat ik bedoel.»

– Zeg me dan wat je wél bedoelt.

ELLIS «Jij denkt dat ik het opneem voor een racist.»

– Nee, ik vraag gewoon waarom mensen die Trumps uitlating over Mexicanen oprakelen jou zo ergeren.