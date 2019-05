De ene is Brits, de ander Zweeds, maar in ‘Chernobyl’ spreken ze allebei met een Russisch accent. Emily Watson (52) speelt in deze nieuwe minireeks over de meltdown in Tsjernobyl Ulana Khomyuk, een wetenschapster die in de dagen die volgen op de ramp van 26 april 1986 tracht te achterhalen wat er precies verkeerd is gegaan. Stellan Skarsgård (67) speelt de Russische vicepremier Boris Shcherbina, die in opdracht van het Kremlin de situatie onder controle moet proberen te krijgen.

STELLAN SKARSGÅRD «Shcherbina kreeg de taak om de boel op te ruimen. Hij had een rotsvast vertrouwen in de Sovjet-Unie, had zijn hele leven in dienst gestaan van dat allesomvattende politieke en maatschappelijke systeem, dat idee van de perfecte staat. Door de ramp begint zijn geloof echter te wankelen.»