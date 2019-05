Dorian Liveyns, vriend van James Cooke: 'Zo'n bom vol charisma, die persoonlijkheid: ik ben als een blok voor James gevallen'

'Iedereen is wel een beetje verliefd op hem. Dat kan gewoon niet anders'

Dorian Liveyns «Ik ben al na twee weken bij James ingetrokken toen ik hem leerde kennen. Maar hij wilde daarna al heel snel verhuizen naar iets wat echt van ons samen was – hij voelde dat ik het niet prettig vond dat het appartement waar we woonden, zijn nest was waar ik in kwam gevlogen. Dus op een avond zei hij tegen mij: ‘Kun jij op Immoweb even een huis voor ons zoeken?’ Ik was 22! Ik zag op Immoweb bedragen die ik me als student niet eens kon voorstellen. ‘Liefje,’ heb ik ten slotte gezegd, ‘dat mag je niet in mijn bakje leggen.’ Ik kon dat echt nog niet aan. Een paar maanden later hebben we samen iets gezocht. Ik heb toen wel de inrichting van ons huis voor een groot stuk op mij genomen.»