Dagboek van een klimaatactiviste Anuna De Wever (13): de laatste gigantische mars, vluchtelingen en viraal gaan

Zaterdag 27/4: Festival op komst

’s Ochtends speech ik op een vormingsdag van Greenpeace op de site van Tour & Taxis. Ik spreek er over de movement voor een publiek van beginnende activisten en professionals, which is fun. Groot nieuws trouwens! Op 24 mei keren we nog eens terug naar Tour & Taxis, voor een groot festival op de weide. Ik mag nog niet zeggen welke artiesten zullen optreden, maar het gaat de max zijn. We zijn dan twee dagen voor de verkiezingen, maar we willen dat het die dag niet gaat over politici en hun fucked-up beleid. Vrijdag 24 mei zal draaien rond de global strike. Heel de wereld gaat die dag op straat komen voor het klimaat. En ook wij willen nog een allerlaatste gigantische mars organiseren, met duizenden jongeren, zodat we de druk op de politici opnieuw kunnen opdrijven. Dat festival gaat de ideale afsluiter zijn van maandenlang staken. We willen die dag aangrijpen om alle jongeren te bedanken die hun schouders hebben gezet onder Youth for Climate. Het wordt één grote celebration. Ik kijk er al ongelooflijk hard naar uit.

Na de speech trek ik naar de ULB. Over twee weken geef ik samen met Kyra en Adélaïde een TED-talk. We laten onze massa’s schrijfsels checken door een TED-coach. Blijkbaar was het een bekende Amerikaanse acteur, maar ik heb hem niet herkend en zijn naam heb ik ook niet onthouden. Hij heeft ons alleszins een paar handige tips meegegeven. Die eerste talk moet echt wel goed zijn. We zijn nog altijd zenuwachtig, maar beter voorbereid na vandaag. Almost there!