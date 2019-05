Jan Jaap van der Wal in 'Fiskepark': 'Ik heb vaak gedacht: wat zijn we hier nu in godsnaam aan het draaien?'

De rol mag als een wederzijdse vriendendienst gelden: ook in de echte wereld is Jan Jaap goeie maatjes met Tomas De Soete, maker van en hoofdrolspeler in ‘Fiskepark’. ‘Ik was al kind aan huis aan de visvijver van Tomas en Siska in Dendermonde vóór het leeuwendeel van de reeks er werd opgenomen.’

Jan Jaap van der Wal «Tomas en ik hebben elkaar een paar jaar geleden leren kennen toen ik een rubriek over Vlaanderen kreeg in ‘Café Corsari’. Het klikte meteen, ook met Freek Braeckman trouwens, en we zijn sindsdien bevriend gebleven. Temeer omdat ik ook met Siska werk in ‘De ideale wereld’.»