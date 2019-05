Jan Mulder: 'Ajax stond te knoeien. Kan gebeuren, maar zeg het niet in het openbaar, of je wordt gebrandmerkt als verrader'

Messi werd ‘de vader van het voetbal’, Frenkie de Jong zijn zoon, Matthijs de Ligt een gigant, Donny van de Beek een ‘gewone jongen uit Nijkerkerveen’ die in deze jaargang van de Champions League zó hoog steeg dat verslaggevers van Engelse tabloids op Schiphol een auto huurden en naar Nijkerkerveen afzakten om zijn oude vrienden voor de Donny van de Beek-tribune van Veensche Boys te interviewen, onder begeleiding van het zeemanskoor Nijkerks Welvaren: ‘Hé, Van de Beek, we nemen nog een borrel voor we varen gaan!’

We beleven de halve finale van de Champions League en Ajax staat op de drempel van een nimmer meer voor mogelijk gehouden succes. Er gebeuren rare dingen in Nederland. Een sluwe, door vele dienstjaren geslepen Engelse reporter zegt ‘Donny of the Veensche Boys’ met een bewondering in stem en blik die hij ooit voor George Best en Man United reserveerde. Ajax wordt verafgood. Ajax heeft het hedendaagse voetbal der steenrijke Saudi’s en Russen geïnfiltreerd op een manier die niemand nog voor mogelijk had gehouden.

Ik ben, op een paar stokoude Ajacieden na, de enige Nederlander die de voorzitter van Ajax kent. Hennie Henrichs. Hennie betaalt netjes zijn contributie en ontvangt geen honorarium. Onder leiding van meester Ten Hag hebben zijn gewone jongens Matthijs, Frenkie, Donny en Daley de macht in Europa gegrepen. Hun foto’s gaan de wereld rond. Ze mogen nog slecht voetballen, zoals vorige dinsdag in de tweede helft tegen Tottenham, en er verschijnt niet één kritisch woord in de krant. Op tv durft niemand nog een opmerking te maken, de analisten praten elkaar braaf na: Ajax voetbalt foutloos, jongensachtig, aanvallend, goddelijk en Hennie Henrichs wordt voorzitter van Manchester United.

Trainer Pochettino van Tottenham horen we met zijn zachte stem graag ‘Toddemnun’ zeggen. Na de nederlaag prees Pochettino de Nederlanders de hemel in, maar zag hij ook lichtpuntjes voor zijn eigen ploeg toen het armoedige ‘Toddemnun’ ‘Aja’ met de rug tegen de muur zette. Er was inderdaad weinig of niets overgebleven van het sterke Ajax, dat knoeide als in de eerste helft in Turijn, tegen Juventus. Dat was te danken aan de wilskracht van Tottenham Hotspur en aan de plotselinge vermoeidheid waardoor gewone jongens soms worden overvallen. Ajax stortte in. Kan gebeuren, maar zeg het niet in het openbaar. In Nederland word je heden ten dage gebrandmerkt als verrader.

De Speler van het Jaar in de Premier League, de Nederlander Virgil van Dijk, trad een dag na Tottenham – Ajax met Liverpool aan in Barcelona. Van Dijk had in twee goals van Barça een aanzienlijk aandeel. Virgil heeft moeite met verdedigen. Zoals gebruikelijk lette hij niet op wat er om hem heen gebeurde. Van Dijk is een fijne passer of the ball, maar heeft geen benul van positie, ruimte en snelheid van een tegenstander in het strafschopgebied, waar hij de baas zou moeten zijn. Barcelona won met 3-0, een misleidende uitslag gezien de overmacht van Liverpool in de tweede helft. Messi zette de zaak op zijn kop. Messi doet in Liverpool ook mee, maar zei zelf dat het een moeilijke wedstrijd wordt in ‘een groot stadion’. Messi is er niet gerust in en hij kan het weten. Vorig jaar verloor Barcelona een voorsprong van drie goals in de terugwedstrijd en werd het door AS Roma uitgeschakeld. Liverpool heeft in een finale tegen AC Milan al eens een achterstand van 3-0 omgedraaid naar 4-3 winst. Wilt u een paar gemakkelijke centen verdienen? Sluit dan de volgende weddenschap af. Plaatsen zich voor de finale van de Champions League: Liverpool FC en Tottenham Hotspur.