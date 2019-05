Saskia de Coster bedacht de Dag van de Niet-Biologische Ouder in de marge van haar nieuwste roman. In ‘Nachtouders’ beschrijft ze hoe ze zich niet terstond moeder voelde, toen zoontje Amos door haar vriendin op de wereld werd gezet. Het moederschap wrong en schuurde aanvankelijk een beetje. Allerlei fundamentele vragen drongen zich op: wie ben ik dan voor mijn zoon, als hij niet uit mijn lichaam is gekomen en ik ook geen zaadje heb geleverd? En ook: kan ik wel moederen, als ik geen geboren moeder ben?

SASKIA DE COSTER «Vroeger betekende ouderschap vooral: je geeft je genen door. Je zet een kind op de wereld en hup, de genetische opvolging is verzekerd. Je hoeft maar even rond te kijken om te zien dat het vandaag anders is. Het leek me logisch een feestdag in het leven te roepen voor die steeds groter en zichtbaar wordende groep van niet-biologische ouders, die ervoor kiezen om hun kamers, hun dagen en hun Netflix te delen met een kind dat geen appel van de boom is waaraan ze zelf groeiden.»

HUMO Je hebt ook al een datum in gedachten: 11 mei.