'Dat we Bart De Wever te veel achternalopen? We kunnen er nu eenmaal niet omheen dat hij de voorzitter van de grootste partij van Vlaanderen is'

Phara De Aguirre zit vanaf zondag 12 mei opnieuw ‘Iedereen kiest’ voor, het programma dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober – met een reportage over de schabouwelijke sociale huisvesting in Gent – burgemeester Termont deed wankelen. Een dag later worden Zinzen en Van Cauwelaert door Ivan De Vadder nog eens van stal gehaald. En Michaël Van Droogenbroeck is één van de presentatoren van ‘De ochtend’ op Radio 1, dat als ‘Kies 19’ helemaal in verkiezingsmodus gaat: vanop het dakterras van het Vlaams Parlement gooit het elke dag twee debatten over thema’s als klimaat, financiën en mobiliteit in de ether.

HUMO Samen hebben jullie een halve eeuw ervaring in de politieke journalistiek. Hebben de jaren jullie milder gemaakt voor de politici die jullie interviewen?

Ivan De Vadder (fijntjes) «Dat hangt af van wie ik voor me krijg.»

Michaël Van Droogenbroeck «Ik denk steeds vaker: ik zou zelf nooit politicus willen zijn. Het wordt niet extreem royaal beloond, je moet tegen veel kunnen en het is ook al lang geen job meer die bijzonder hoog staat aangeschreven.»

Phara De Aguirre «Ik weet niet of ik milder ben geworden, maar ik merk wel dat ik steeds ongeduldiger word. Ik wil antwóórd op mijn vragen.»

HUMO Is dat moeilijker geworden, nu politici interviews aanvatten met een debatfiche op de schoot?